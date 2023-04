Le parole del noto presentatore televisivo sulla stagione di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus

Tifosissimo bianconero, Massimo Giletti ha parlato con La Gazzetta dello Sport di Juve-Inter di stasera.

INTER – «Restano una squadra molto forte, soprattutto nelle coppe. I nerazzurri non hanno avuto la giusta continuità mentale in campionato, ma con Inzaghi ci hanno già battuto in finale di Coppa Italia e Supercoppa».

ALTA TENSIONE – «Sempre. Questo Juve-Inter è ancora più importante del solito per me. La Coppa Italia è l’obiettivo più a portata di mano tra i pochi rimasti in quella che considero una delle peggiori stagioni di sempre».

CHAMPIONS – «Non dimentico come siamo usciti dalla Champions, la sconfitta indecorosa in Israele o il doppio ko contro il Monza. E poi c’è la questione extra-campo…».

REAZIONE JUVE – «Merito di Massimiliano Allegri. Ha saputo convincere il gruppo a credere nel lavoro e a stare unito nonostante tutto. Non è banale con i ragazzi di oggi, nella maggioranza dei casi mercenari di lusso venuti da lontano. E non a caso, i risultati sono arrivati da quando si è puntato su giovani formati in casa come Fagioli. Mi auguro sia la strada del futuro: le grandi Juventus del passato hanno tutte avuto una solida base italiana».

DEL PIERO – «Guardate il Milan: è tornato a vincere grazie a Paolo Maldini, che ha saputo investire sui giovani. Non so se Del Piero sarebbe quel profilo di dirigente, ma di sicuro ha il cuore bianconero».

L’articolo Massimo Giletti: «Juve, Allegri ha saputo tenere il gruppo unito» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG