Atalanta-Sassuolo: i neroverdi doppio errore di Pinamonti dal dischetto: Carnesecchi para il rigore, l’arbitro fa ribattere e sbaglia ancora

L’Atalanta riprende il primo tempo in vantaggio di 1-0 contro il Sassuolo, con i neroverdi che possono rammaricarsi per non aver chiuso in parità il primo tempo. Nel finale infatti la squadra di Dionisi ottiene un rigore.

Dal dischetto va Pinamonti, ma Carnesecchi para. Prontera però ravvisa una irregolarità nella battuta e decide di farlo ritirare. Si rinnova il duello tra attaccante e portiere ancora una volta Pinamonti sbaglia, facendosi di nuovo parare il rigore da Carnesecchi.

