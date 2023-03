Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato a margine dell’evento “Torneo Amici dei Bambini”. Le dichiarazioni

PAROLE – «Se non faccio gol per 2-3-4 domeniche mi dà fastidio, ma non do peso a ciò che dicono gli altri. Sono migliorato nella continuità. La convocazione di Retegui in Nazionale ci ha dato un po’ fastidio, ma in generale la non convocazione da fastidio. Quindi il fastidio diventa uno stimolo».

L’articolo Sassuolo, Pinamonti: «La convocazione di Retegui in Nazionale ci ha dato un po’ fastidio» – VIDEO proviene da Calcio News 24.

