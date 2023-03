Roberto D’Aversa, allenatore, ha parlato a TMW di Dejan Kulusevski, attaccante del Tottenham che il tecnico ha allenato a Parma

Roberto D’Aversa, allenatore, ha parlato a TMW di Dejan Kulusevski, attaccante del Tottenham.

KULUSEVSKI – «Le scelte le ha fatte in autonomia ed è giusto così. Bisogna seguire sempre l’istinto ed il proprio cuore, vanno fatte personalmente. Con la Juventus partì bene e giocò anche tanto. Chiaramente a Parma non c’era un’alternativa del suo livello mentre nella Juve ci sono tanti campioni e nel caso in cui sbagli una partita magari non hai la possibilità di giocare quella successiva perché ci sono calciatori del tuo stesso livello. A Parma con me ha avuto anche la possibilità di poter crescere e commettere degli errori perché in quel contesto spostava gli equilibri. Parliamo comunque di un giocatore top che può giocare in qualsiasi squadra ed in qualsiasi campionato».

L’articolo D’Aversa: «Kulusevski è un giocatore top che può giocare in qualsiasi squadra ed in qualsiasi campionato» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG