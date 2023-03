Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di vari temi alla presentazione del Torneo Amici dei Bambini. Le dichiarazioni

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di vari temi alla presentazione del Torneo Amici dei Bambini.

STAGIONE – «Rivincere è difficile per tutti, non ci sono molte squadre in Europa in grado di vincere per due volte di fila il campionato. Dichiarazioni Ibra In parte ha ragione, abbiamo vinto con una squadra molto giovane, ne siamo orgogliosi. Siamo una delle poche squadre che ha fatto un percorso economico sostenibile. Questa annata ci darà la possibilità di capire tante cose».

NAPOLI – «Il campionato è un’altra cosa, sono una squadra molto forte ma poi la Champions è la Champions. Tutte le squadre sono forti, ci saranno difficoltà ma anche emozioni e stimoli per fare bene».

