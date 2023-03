Il Torino starebbe già pensando al prossimo mercato estivo. Al presidente Cairo e al direttore sportivo Vagnati interessa Fullkrug

Il Torino starebbe già pensando al prossimo mercato estivo. Al presidente Cairo e al direttore sportivo Vagnati interessa Niclas Fullkrug, attaccante del Werder Brema.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club granata avrebbe avviato i primi contatti con quello tedesco per accaparrarsi le prestazioni sportive del talentuoso giocatore: 15 gol in questa stagione e 6 in 6 presenze con la Nazionale tedesca.

L’articolo Torino, per l’estate l’obiettivo è Fullkrug del Werder Brema proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG