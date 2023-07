Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato a SassuoloNews del suo futuro e della prossima stagione in Serie A

PAROLE – «Ho iniziato il ritiro qua e sicuramente finisco il ritiro qua, come stiamo vedendo il mercato è imprevedibile ma non parlo per me, in generale. Penso a fare bene perché ho visto che facendo il ritiro in una squadra e poi cambiare è anche quello motivo di difficoltà durante una stagione. Io penso a lavorare bene, quello che succederà, succederà. Anno scorso? Ero il primo a sapere che dovevo fare di più, non mi nascondo. Ci sono state varie difficoltà, sia personali che di squadra. Abbiamo fatto un girone d’andata al di sotto delle aspettative, ci sono state tante cose che hanno influito, gli infortuni, le squalifiche, ci sono state tante cose che hanno fatto sì che non sia stato l’anno migliore per me e per gli altri, e ho tanta voglia di rivincita quest’anno».

