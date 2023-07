Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid, ha parlato attraverso i propri profili social dopo l’assoluzione di Benjamin Mendy

PAROLE – «Mi dispiace per tutto quello che hai passato, Benjamin Mendy. Hai perso due anni di carriera, ma questo è il minimo di tutta questa situazione… E il danno psicologico? Sicuramente la tua vita non sarà più la stessa. La cultura della distruzione della reputazione ha fatto un’altra vittima. Fino a quando saremo accusati e condannati senza avere il diritto alla difesa elementare? Le notizie false vengono create e diffuse senza verificare alcun fatto (cosa che personalmente ho sentito molto in queste vacanze) e poi la situazione non fa che peggiorare. Essere responsabili sarebbe il minimo per qualsiasi professionista, ma oggi il lavoro serio è diventato un’eccezione. Non ci sono limiti per ottenere più clic e coinvolgimento. La mia domanda è cosa sarà fatto per riparare il danno?».

