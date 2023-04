Le condizioni fisiche di Domenico Berardi, esterno del Sassuolo, in vista della partita contro la Juventus

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Domenico Berardi è in forte dubbio per Sassuolo-Juventus in programma domenica 16 aprile. Il numero 10 neroverde ha infatti accusato un problema muscolare all’adduttore.

Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali che chiariranno ogni dubbio sulla sua presenza in campo, ma l’infortunio sembra essere lo stesso accusato nella gra contro il Verona. Dionisi potrebbe quindi perdere il suo capitano e giocatore più importante contro la Juve.

L’articolo Sassuolo, problemi per Berardi: le condizioni per la Juve proviene da Calcio News 24.

