Il Sassuolo continua la preparazione in vista del ritorno in campo di gennaio e la società avrebbe organizzato ben quattro amichevoli per Dionisi e i ragazzi.

Ecco il programma dei neroverdi di mister Alessio Dionisi come riportato sul sito ufficiale del club:

Domenica 11 dicembre ore 16 – Sassuolo-Olympique Marsiglia (Marbella).

(Marbella). Sabato 17 dicembre ore 15 – Sassuolo-PSV Eindhoven (Marbella).

(Marbella). Venerdì 23 dicembre ore 16 – Empoli-Sassuolo (Stadio “Castellani” – Empoli).

(Stadio “Castellani” – Empoli). Giovedì 29 dicembre ore 17 – Sassuolo-Inter (Mapei Stadium – Reggio Emilia).

