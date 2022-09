Il Sassuolo sta facendo i conti con tante assenze in questo avvio di campionato, contro il Torino Dionisi spera di recuperare qualcuno

Sei punti in sei partite per i neroverdi che ora affronteranno il Torino dopo la debacle interna contro l’Udinese. Le assenze di Berardi e Traorè pesano tantissimo per il gioco offensivo e ora preoccupa anche Frattesi, uscito acciaccato contro i friulani. A Torino Dionisi dovrà reinventarsi alcuni ruoli e potrebbe dar spazio a Ceide. Lo scrive Tuttosport.

L’articolo Sassuolo, tante assenze per Dionisi: i neroverdi pagano gli infortuni proviene da Calcio News 24.

