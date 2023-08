Mert Muldur lascia ufficialmente il Sassuolo: il giocatore vola al Fenerbahce a titolo definitivo. Il comunicato

Il Sassuolo ha comunicato la cessione di Mert Muldur al Fenerbahce con una nota ufficiale.

IL COMUNICATO – L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Mert MULDUR (’99, difensore): ceduto a titolo definitivo al Fenerbahce. Sei arrivato da noi per inseguire il tuo sogno, ora te ne vai per realizzarlo! Sono stati quattro anni importanti in neroverde. Grazie Mert e Buona Fortuna!!!

