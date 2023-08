I nerazzurri hanno chiuso la tournée giapponese con una vittoria di lusso contro il PSG che ha visto brillare due giovani su tutti.

Filip Stankovic e Sebastiano Esposito erano in procinto di farsi le ossa in altre squadre ma quanto di buono fatto in Giappone agli ordini di Inzaghi potrebbe far cambiare idea a qualcuno; lo sostiene il Corriere della Sera. Questo discorso non vale per Stefano Sensi che molto probabilmente partirà a titolo definitivo.

Simone Inzaghi

I due giovani potrebbero restare anche se ci sono più possibilità per il figlio d’arte: il serbo potrebbe fare il vice di Sommer. L’attaccante di Castellammare di Stabia ha dimostrato di avere talento e l’Inter non ha mai avuto dubbi su questo, per lui però il minutaggio sarebbe troppo ridotto se restasse a Milano; i nerazzurri infatti faranno certamente almeno un altro acquisto in quel ruolo.

L’articolo Stankovic ed Esposito instillano dubbi all’Inter proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG