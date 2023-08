Matias Vina, esterno del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde: ecco che cosa ha detto

Matias Vina ha così parlato in un’intervista ai canali ufficiali del Sassuolo.

COME SI SENTE – «Devo lavorare un po’ perché non ho fatto la preparazione con nessuna squadra, ho lavorato da solo. Mi manca un po’ per essere al 100%, sono due settimane che sono qui e che lavoro con i compagni».

ACCOGLIENZA SASSUOLO – «Mi sono trovato davvero bene, la squadra mi ha accolto molto bene. Al gruppo piace allenarsi, stare attenti, competere… Penso che siamo una squadra giovane che può fare tanto bene. L’ho guardata tanto quando ero a Roma, giocava benissimo ed è ciò che mi è piaciuto e che mi ha fatto venire qua».

