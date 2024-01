Satriano cambia agente: l’annuncio social della nuova agenzia che curerà gli interesse dell’attaccante di proprietà dell’Inter

Martin Satriano è uno dei tanti calciatori di proprietà dell’Inter in giro per l’Europa in prestito. L’uruguaiano, dopo l’esperienza non molto positiva all’Empoli in Serie A dello scorso anno, è voluto tornare al Brest (dove già aveva giocato in prestito nel 2021-2022).

Con un post congiunto su Instagram è stato annunciato il passaggio dell’attaccante all’agenzia “All Iron Sports“. Questo il messaggio: «GARRA CHARRUA per la nostra squadra… Un caloroso benvenuto a Martin Satriano! Siamo lieti di annunciare che oggi abbiamo unito le nostre strade con @satrianoo per continuare a costruire una grande carriera nel calcio. Ciao Satriano! Fai già parte della famiglia “All Iron Sports”!».

