Il Torino ha ufficializzato il doppio rinnovo di contratto per Karol Linetty e Mergim Vojvoda. Tutti i dettagli

Di seguito il doppio comunicato del Torino sui rinnovi di contratto di Karol Linetty e Mergim Vojvoda.

LINETTY – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto del calciatore Karol Linetty fino al 30 giugno 2025. Karol Linetty è nato a Znin, in Polonia, il 2 febbraio 1995. E’ cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lech Poznan, squadra con la quale ha debuttato nel massimo campionato polacco nella stagione 2012-’13. Dopo quattro anni, nei quali ha collezionato 112 presenze e 11 reti tra campionato e coppe e vinto un titolo di Polonia e una Supercoppa di Polonia, si è trasferito in Italia, alla Sampdoria. Con i blucerchiati ha disputato 132 match e segnato 11 reti in quattro stagioni. Al Toro dall’agosto 2020, con i granata vanta 97 presenze e 2 gol. Per lui anche 47 partite e 5 reti con la nazionale della Polonia».

VOJVODA – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto del calciatore Mergim Vojvoda fino al 30 giugno 2025. Mergim Vojvoda è nato il 1° febbraio 1995. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Standard Liegi, ha debuttato nella massima serie belga con la maglia del Royal Excel Mouscron nella stagione 2016-2017. Dopo tre anni, durante i quali ha collezionato 103 presenze tra campionato e coppe – segnando anche due gol -, ha fatto ritorno allo Standard Liegi dove ha giocato ancora una stagione. Al Toro dall’agosto 2020, con i granata vanta 103 presenze e 3 gol. Per lui anche 53 partite e 2 reti con la nazionale del Kosovo».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG