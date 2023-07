Satriano: «Felice di tornare al Brest. Inter? » Spero di tornare a giocare lì un giorno». Queste le parole dell’attaccante

Martin Satriano, attaccante di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito al Brest, nella conferenza stampa di presentazione ha parlato di presente e futuro.

«Sono molto felice di tornare al Brest, di ritrovare i miei ex compagni di squadra. Stiamo lavorando bene, ho buone sensazioni. Dai 6 mesi qui, ho mantenuto una buona impressione della città, del club. Mi hanno accolto bene, ho ricevuto molti messaggi dai tifosi. Il cambio di allenatore e le discussioni con Eric Roy hanno avuto un effetto sul mio ritorno. Come durante la mia prima esperienza qui, ho intenzione di dare tutto per aiutare la squadra e farò del mio meglio. Non sono riuscito ad incidere ad Empoli, ma quell’esperienza mi ha fatto crescere e continuo a lavorare per essere un migliore giocatore. Sono di nuovo in prestito dall’Inter e non è facile trovare spazio in un club che sta facendo molto bene. Spero di tornare a giocare lì un giorno».

L’articolo Satriano: «Felice di tornare al Brest. Inter? Spero di tornare a giocare lì un giorno» proviene da Inter News 24.

