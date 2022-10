Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Luca Saudati ex di Milan ed Empoli parla così in vista del match tra le due squadre.

Sono queste le parole del doppio ex di turno tra Milan ed Empoli, Luca Saudati che parla così intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il suo ricordo di Sacchi: “Allenatore maniacale, ossessivo. Si presentava al campo con il megafono e iniziava a impartire ordini tattici. Un martello. Avevo 18 anni e al tempo l’ho vissuta come uno stress, sono sincero. Ricordo il debutto in Champions da titolare dopo vari prestiti in giro per l’Italia, Milan-Besiktas 4-1 con Sheva e Bierhoff. Il giorno dopo Gattuso mi disse che quello era solo l’inizio. ‘Ora devi dimostrare’”.

sede Milan

Aggiunge e conclude su Paolo Maldini: “Ha costruito un gioiellino, gli faccio i complimenti. Ho avuto la fortuna di vivere in uno spogliatoio con lui e Baresi, due persone d’oro. Paolo scherzava un po’ di più in effetti, mentre Franco era più serio“.

