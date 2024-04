Il giornalista Claudio Savelli fa luce sullo stato d’animo delle due squadre milanesi alla vigilia del derby.

Claudio Savelli su Libero anticipa così i temi del prossimo Milan-Inter. “Milano presenta due squadre in cima alla classifica del campionato per la terza volta negli ultimi quattro anni. Ma rispetto alle tre precedenti in cui l’una era felice e l’altra, alla peggio, orgogliosa di quanto fatto, la situazione è diversa. L’Inter è così lontana in classifica e così lanciata verso il titolo da minimizzare la posizione del Milan. La quale è sì la seconda forza del campionato, ma non è mai stata una rivale per lo scudetto”.

Sul derby di lunedì 22

“Il Milan è più lontano dall’Inter rispetto ai reali valori delle rose, e questo, giustamente, non viene perdonato dai tifosi. Ci si è messo anche il caso per sottolineare la distanza emotiva tra le due metà di Milano. Il derby di ritorno come primo match point scudetto per l’Inter è infatti una coincidenza incredibile”.

Stefano Pioli

La sfida Inzaghi-Pioli

“La tesi del mondo milanista è che sia nato un complesso di inferiorità nei confronti dell’Inter nella squadra, e che solo un nuovo allenatore possa cambiare questa entropia. Perché di contro, l’Inter sembra aver intrapreso la strada corretta della stabilità, dentro e fuori dal campo, quella che di solito porta a lunghi cicli di vittorie o, comunque, di costanti possibilità di vincere. Il discorso sugli allenatori è un’ottima sintesi dei due volti di Milano. Il volto di Inzaghi è sempre stato concentrato ma disteso, quello di Pioli spesso irrequieto e arricciato. E fa strano ricordare che due anni fa era il contrario, con Pioli che volava sorridente verso uno scudetto insperato ai danni di un Inzaghi incupito. Ma è probabilmente in quel momento che l’inerzia si è ribaltata perché Pioli si è un po’ specchiato nel successo mentre Inzaghi ha capito su cosa lavorare per redimersi. La sfera emotiva dei due allenatori è visibile chiaramente nelle squadre”.

