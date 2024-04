Il giornalista Paolo De Paola torna allo Scudetto del 2006 assegnato ai nerazzurri in seguito allo scoppio di Calciopoli.

Paolo De Paola a Tmw Radio parla in maniera estremamente polemica dello Scudetto numero 20 che l’Inter si accinge a vincere. “È lo Scudetto della seconda stella, anzi è quello della seconda stella con un titolo non ottenuto sul campo. Mi permetto di dire solo questo, ovvero che la trascinatrice della stella è sempre stata la Juventus, che poi ha deciso di non mettere la terza stella. È un’ostentazione messa da parte dalla Juventus, la voglia di seconda stella fa capire quanta soggezione ci sia nei confronti della Juve stessa”.

Allianz Stadium Juventus

La bordata

“È un finto orgoglio e una finta ambizione, dalla Federazione fu fatto un pastrocchio assegnando uno Scudetto che non andava assegnato. È stato depotenziato il valore delle stelle sulla maglia, se la Juve non mette la terza e si sta avvicinando alla quarta fa capire che non conta più nulla”.

Su alcuni episodi arbitrali controversi dell’ultimo turno di Serie A

“I gol annullati a Chukwueze? È una battaglia che dobbiamo portare avanti, non solo la luce sul fuorigioco ma anche i falli di mano in area di rigore. Lapadula aveva visto dove stava andando il pallone e il movimento del braccio è stato evidente. O si puniscono tutti i falli di mano, o si cambia. Il VAR è un grandissimo aiuto per il calcio, ma le interpretazioni così diverse le vediamo solo in Italia”.

