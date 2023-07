Savelli su Libero: «Lukaku? Fosse la prima volta, andrebbe perdonato» Le parole del giornalista

Sulle colonne di Libero, il giornalista Claudio Savelli, ha parlato della situazione di Romelu Lukaku e di cosa dovrebbe fare l’Inter, secondo il suo punto di vista.

LE PAROLE- «Fosse la prima volta, Lukaku andrebbe perdonato e acquistato. Ma è la seconda volta che il belga dichiara amore eterno all’Inter e poi si fa abbindolare dalla prima che passa. Se si è offeso per la mancata titolarità in Champions allora l’Inter ha scoperto che non è l’uomo squadra che vuol far credere di essere e di cui Inzaghi ha bisogno, essendo arrivati molti calciatori nuovi. Lukaku è peraltro in debito con l’Inter ma si è comportato come se l’Inter fosse in debito con lui. Non ha considerato che una società che fa di conto fino all’ultimo centesimo ha prima speso (e non investito) una ventina di milioni per l’affitto di un anno e poi era pronta a sfoderarne novanta (!), tra cartellino e contratto, per riacquistarlo. Il tutto dopo averlo aspettato, curato e protetto per quattro mesi. L’Inter distribuisca questi soldi su altri calciatori. Ce ne sono. Magari oggi sono meno forti di Lukaku ma un domani, con ogni probabilità, saranno più leader di lui.»

L’articolo Savelli su Libero: «Lukaku? Fosse la prima volta, andrebbe perdonato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG