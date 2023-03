Gianluca Savoldi, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, di Napoli-Milan. Ecco cosa ha detto

«Sicuramente il Milan, avendo cambiato il sistema di gioco, ha messo Leao nelle condizioni di giocare in spazi diversi e forse non occupa il ruolo più congeniale. Credo che il Milan abbia ritrovato le sue certezze così e adesso è il momento che la squadra si adatti a questo e non viceversa. Se non sei al top, essere così aggressivo ti porta a rischiare troppo»

