L’ex calciatore Gianluca Savoldi, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche di Juventus.

PAROLE – «Difficile stabilire quanto incida uno o più giocatori in una stagione. E’ chiaro che quando mancano delle star manca tanto. Secondo me Milinkovic dava delle soluzioni alla Lazio che davano l’opportunità di presentarsi davanti alla porta in maniera diversa. Il Napoli fa fatica difendere. Al di là delle richieste diverse di Garcia, credo manchi uno che risolva le questioni nel reparto difensivo. Magari il tecnico imbriglia di più i giocatori in certi schemi, ma non so quanto incida anche la capacità dei giocatori. Lotta al titolo? Il Napoli lo metto ancora dentro, ha le potenzialità ancora di fare bene. Poi dico che l’Inter è la più forte dal punto di vista della rosa e tecnico. Al momento i numeri però dicono che al di là del gradimento i pochi punti tra Inter e Juventus non riflettono la qualità vera del gruppo. I miracoli li sta facendo la Juventus».

