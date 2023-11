Alfonso Greco, allenatore della Torres, ha parlato in conferenza stampa verso la sfida di Coppa Italia Serie C contro la Juventus Next Gen

Alfonso Greco, allenatore della Torres, si è soffermato così sul match del secondo turno di Coppa Italia Serie C in programma domani al Moccagatta contro la Juventus Next Gen. Le parole in conferenza stampa.

PAROLE – «Per noi la Coppa è un’opportunità e vogliano onorare la competizione. In più ci dà l’occasione di fare turnover e dare spazio a chi ha bisogno di giocare per mettere minuti sulle gambe. Questo deve essere uno stimolo per il gruppo e per chi ha giocato un po’ meno fin qui. Recuperi? No, siamo gli stessi della sfida all’Entella. In più è aggregato Scotto, squalificato in campionato. Giocherà contro la Juve Next Gen, e ci darà una grossa mano con la sua esperienza e la sua voglia».

The post Greco verso Juventus Next Gen Torres: «La Coppa Italia è un’opportunità. Faremo turnover, sui recuperi…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG