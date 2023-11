Alberto Rimedio, giornalista Rai, ha parlato a La Domenica Sportiva del primo gol di Miretti in Fiorentina Juve

A La Domenica Sportiva, Alberto Rimedio ha detto questo su Fiorentina Juve.

MIRETTI – «È un giocatore offensivo che dà il meglio dalla metà campo in su e quindi dovrebbe segnare qualche gol in più, è riuscito a sbloccarsi e questo potrebbe essere di buon auspicio per il futuro. Lo stesso discorso riguarda Locatelli e Fagioli quando tornerà».

