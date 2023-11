Zielinski Juve: c’è un ostacolo per il possibile colpo dal Napoli. NOVITA’ legate al centrocampista polacco che piace ai bianconeri

Secondo quanto riferito da Todofichajes.net, non c’è solo il mercato Juve sulle tracce di Piotr Zielinski, centrocampista in scadenza col Napoli a giugno e possibile colpo a parametro zero.

L’ostacolo è rappresentato dalla folta concorrenza: su di lui, infatti, ci sono anche Inter, Barcellona, Liverpool e West Ham.

