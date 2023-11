Juve Cagliari: Ranieri perde tre giocatori, ma uno non preoccupa. ULTIME sui rossoblù verso il match dell’Allianz Stadium

Il Cagliari scende in campo al Crai Center per preparare la prossima partita di Serie A. Nella 12esima giornata di campionato c’è la Juve di Massimiliano Allegri Come sta la squadra di mister Claudio Ranieri?

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, nella ripresa degli allenamenti (dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico) mancheranno tre giocatori. Si tratta di Elio Capradossi, Nahitan Nandez ed Alessandro Di Pardo. Preoccupano le condizioni di Pantelis Hatzidiaos? Il centrale greco ha ricevuto una botta alla testa contro il Genoa all’Unipol Domus. Come riporta il quotidiano locale, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Hatzidiakos dovrebbe prendere parte all’allenamento odierno. Per il resto, tutti disponibili.

