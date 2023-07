Savona rinnova con la Juve fino al 2026: il comunicato UFFICIALE del prolungamento del terzino della Next Gen

Savona e la Juve saranno insieme fino al 2026. Ad ufficializzare il rinnovo di contratto del terzino della Next Gen è stato il club bianconero con un comunicato.

Ufficiale | Nicolò Savona in bianconero fino al 2026 Avanti insieme, Nicolò! pic.twitter.com/G2Gb6k20U3 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) July 21, 2023

IL COMUNICATO – Nicolò Savona ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026. Una conferma meritata per il difensore laterale bianconero, autore di un campionato solido in serie C nella rosa Next Gen e una parte finale di stagione con l’Under 19.

Nato ad Aosta e cresciuto nel settore giovanile juventino, il terzino classe 2003 ha vissuto una parentesi in prestito alla Spal, tornando poi a vestire bianconero. Analizzando il bagaglio statistico del giocatore, i numeri parlano di 51 presenze e 4 gol con la Primavera tra campionato e coppe, mentre con la Next Gen ha già raggiunto le 20 apparizioni.

Congratulazioni, Nicolò! Avanti insieme, cercando di raggiungere grandi obiettivi.

