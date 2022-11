Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato di Lionel Messi e del prossimo Mondiale in Qatar

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato di Messi ai microfoni di Olé a pochi giorni dal debutto al Mondiale.

LE PAROLE – «Leo trasmette ai tifosi e giornalisti qualcosa che è da pelle d’oca, anche i suoi compagni lo avvertono. Si è sempre rivolto a tutti nel modo giusto e adesso in un momento di piena maturità. Mi auguro che riesce a godersi questo Mondiale. Il mondo intero vorrebbe vederlo in campo per sempre, quindi deve divertirsi il più possibile e giocare come sa fare. Io non gli chiederò altro».

L'articolo Scaloni: «Al Mondiale spero Messi si possa divertire» proviene da Calcio News 24.

