Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha citato anche il Milan tra le squadre che gli piacciono maggiormente

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lione Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina campione del Mondo in carica, si è espresso così riguardo il campionato italiano, elogiando anche il Milan.

PAROLE – «Inzaghi? Simone è bravo. Non lo dico perché è un amico o perché da calciatore pensava al gruppo prima che a se stesso. Si vedeva che sarebbe diventato un tecnico in gamba: già allora studiava il calcio, si documentava sugli avversari e non lasciava niente al caso. La sua Inter, insieme alla Fiorentina e al Milan, è la squadra che mi piace di più per il tipo di calcio offensivo che esprime. Stavolta però tiferò Lazio».

The post Scaloni elogia il Milan: «È tra le squadre che mi piacciono di più, il suo gioco…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG