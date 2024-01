Sesko Milan, il Lipsia fissa il prezzo per l’estate: c’è una clausola rescissoria! Ecco quanto dovrebbero spendere i rossoneri per averlo

Benjamin Sesko è il grande sogno del calciomercato Milan per l’attacco. I rossoneri seguivano già da tempo il centravanti sloveno classe 2003, ma adesso sono pronti a tornare alla carica in estate per strapparlo al Lipsia.

Intanto, come fa sapere Philipp Hinze, giornalista di Sky Sport DE, il club tedesco ha già fissato il prezzo per il calciatore, conteso anche da altri club europei: sul suo contratto è già presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

