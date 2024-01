Il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha detto la sua anche sulla semifinale di SoperCoppa di oggi.

Lionel Scaloni ha rilasciato a Sky Sport parole al miele per Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e… la Lazio. “Ho sempre detto la verità. Ci sono stati dei momenti in cui pensare a cosa fare. Non era un addio, era pensare a come proseguire con la Nazionale, dare spazio ai giovani. È stato un momento di riflessione. Messi? Leo continuerà finché non dirà il contrario. Penso che continuerà soprattutto perché è felice sul campo di calcio. È veramente lui giocando a calcio, deve continuare finché ce la fa, perché dopo sarà dura, per lui sarà ancora più dura, ma per tutti sarà dura non vederlo più in campo”.

Lautaro Martinez-Kingsley Coman

Sul tecnico nerazzurro

“È un grande amico, mi fa piacere essere candidato con loro in questo premio, alla fine vince il calcio che è quello che amiamo”.

Sulla SuperCoppa

“La Lazio la porto nel cuore, l’Inter sta benissimo. Ha trovato un modo di gioco efficace, gioca un buon calcio ma allo stesso tempo difende bene, difficile da affrontare”.

Sul Toro

“Lautaro secondo me adesso si è messo la squadra sulle spalle. È arrivato il suo momento, lui sa che l’Inter dipende tanto da lui. Magari qualche anno fa aveva compagni di reparto più conosciuti e lui era un po’ più tranquillo. Adesso ha preso la sua squadra del cuore, l’Inter gli ha aperto le porte. Lo vedo bene, maturo. Gli vogliamo benissimo, è un ragazzo per bene che con noi ha dato tantissimo anche quando non era in perfette condizioni e ringrazierò sempre il suo contributo”.

L’articolo Scaloni: “Inzaghi è un mio grande amico ma ho la Lazio nel cuore, l’Inter è la squadra del cuore di Lautaro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG