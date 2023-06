Il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini è sempre uno degli obiettivi preferiti in casa Inter. Ecco la situazione attuale

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter rimane sulle tracce di Scalvini. Definito a tutti gli effetti come l’obiettivo principale per rinforzare la difesa.

Ma di mezzo c’è la Dea e la maxi-valutazione che fa: non meno di 45 milioni. Marotta lavorerà per far abbassare quella cifra.

