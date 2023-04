Il difensore Giorgio Scalvini è fortemente nel mirino dell’Inter, ma la strada si dimostra praticamente in salita

Che l’Inter sia interessata a Scalvini è un dato di fatto, ma se da una parte la Champions League può aiutare i nerazzurri, dall’altra parte l’Atalanta ha anche altre richieste sottobanco da valutare.

Non bisogna dimenticare sia il Manchester City che soprattutto il Bayern Monaco: attualmente in pole position ed economicamente in grado di soddisfare le richieste dell’Atalanta. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Scalvini Inter, serve battere la concorrenza per comprare il difensore proviene da Inter News 24.

