Scalvini l’erede di Skriniar? L’Atalanta alza il muro, ma l’Inter non molla e cerca una soluzione per arrivare al giovane difensore

Giorgio Scalvini è da tempo identificato come perfetto nuovo Skriniar nella prossima difesa a tre. Il problema è che l’Atalanta è una bottega dorata, cara perfino più del Sassuolo: l’idea della Dea è di tenerselo stretto per far lievitare ancora un po’ il valore. Di mezzo, c’è quindi la maxi-valutazione attuale, non meno di 40 milioni.

Non è facile neanche trovare una formula per spendere quella somma in futuro. L’obbligo di riscatto non è la soluzione più facile da praticare in questo caso, ma l’interesse dell’Inter è talmente forte che se ne riparlerà presto. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Scalvini l’erede di Skriniar? L’Atalanta alza il muro, ma l’Inter non molla e cerca una soluzione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG