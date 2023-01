Le parole del difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini tra il girone di ritorno nerazzurro e le voci di calciomercato

Tramite L’Eco di Bergamo, il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha parlato così delle voci di calciomercato nei suoi confronti, a fronte di una stagione assai positiva.

LE PAROLE – «Mercato? Cerco di rimanere con i piedi per terra. Mi aiutano l’educazione dei miei genitori e la crescita nell’Atalanta. Spero di arrivare alla Nazionale, e Gasperini mi sta insegnando tantissimo. Abbiamo ricominciato a segnare perché per vincere bisogna fare gol: magari concediamo qualche rete di troppo, ma stiamo lavorando per migliorare certe situazioni. Noi ragioniamo partita per partita con l’obiettivo sempre di fare bene: ora pensiamo alla sfida con la Sampdoria».

L’articolo Scalvini: «Mercato? Non ascolto le voci. Ora penso all’Atalanta e su Gasperini…» proviene da Calcio News 24.

