Il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha ricordato un episodio accaduto con Barella: le dichiarazioni

Scalvini, obiettivo di mercato anche dell’Inter, ha rievocato un episodio andato in scena con Barella nel corso di una intervista a Cronache di spogliatoio:

«Lui non può ricordarselo, ma quando ero un semplice ragazzino del settore giovanile gli chiesi la maglia alla mia prima panchina con Gian Piero Gasperini. Mi piaceva tantissimo come giocatore e alla sua 23 nerazzurra ci sono affezionatissimo. Senza vergogna, sono andato da lui per chiedergliela».

