Le dichiarazioni del bomber dell’Atalanta Gianluca Scamacca dopo la vittoria per 3-0 contro il Monza: fresco di doppietta

Ai microfoni di Sky Sport il bomber dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il 3-0 contro il Monza: fresco di una doppietta impressionante.

LE PAROLE – «Sono carico per questa avventura con l’Atalanta: essere ambiziosi, ma con i piedi ben piantati per terra. Zapata Lui qua ha fatto la storia, ma penso ad aiutare la squadra e ripagare i tifosi. Ci vorrà del tempo prima di essere al top della condizione, sto migliorando anche per questo. Nazionale? Tempo al tempo, considerando che vengo da un brutto infortunio».

