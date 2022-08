Gianluca Scamacca non si è fatto attendere troppo dai nuovi tifosi: subito in gol alla prima da titolare in Europa contro il Viborg

Gianluca Scamacca non si è fatto attendere troppo dai nuovi tifosi del West Ham: subito in gol alla prima da titolare in Europa contro il Viborg.

Pronti, via. Ed è subito Scamacca per i londinesi che sbloccano il match di Conference proprio con un guizzo dell’ex Sassuolo. Ottimo il suo impatto e ora vuole prendersi il posto anche in campionato.

L’articolo Scamacca, che esordio: subito in gol alla prima da titolare in Europa proviene da Calcio News 24.

