L’Inter fa sul serio per l’arrivo di Gianluca Scamacca: i nerazzurri pronti a presentare la prima offerta al West Ham

L’Inter potrebbe decidere di affondare il colpo per Gianluca Scamacca. L’attaccante italiano è in uscita dal West Ham e i nerazzurri pensano a lui come numero 9 da regalare a Simone Inzaghi.

Stando a quanto riferisce Sport Mediaset, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta tra i 18 e i 20 milioni di euro. La pista che porta all’ex Sassuolo potrebbe essere la più semplice da percorrere rispetto a Balogun (costo più alto) e Morata (più o meno stesso costo ma con 7 anni in più).

L’articolo Scamacca Inter, avanti tutta! Pronta l’offerta al West Ham: le cifre proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG