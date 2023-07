Gianluca Scamacca, seguito anche dal Milan per l’attacco, potrebbe finire all’Inter: ecco la prima offerta presentata dai nerazzurri

Tra i nomi fatti per l’attacco del Milan c’era anche quello di Gianluca Scamacca. Il centravanti italiano potrebbe fare ritorno in Serie A, per andare a giocare in una super rivale dei rossoneri: ovvero l’Inter.

Come riporta Sky Sport, i nerazzurri hanno presentato la prima offerta ufficiale al West Ham per una cifra attorno ai 20-22 milioni di euro. Il calciatore si trasferirebbe a titolo definitivo. L’ex Sassuolo, che gradirebbe anche la destinazione Roma, accoglierebbe favorevolmente la possibilità di andare in un club che gioca la Champions League (a differenza dei giallorossi).

The post Scamacca Milan, l’Inter parte all’assalto: ecco la prima offerta per l’ex Sassuolo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG