Scamacca: «So quali sono le mie qualità, sto trasformando la rabbia che ho dentro in…». Le parole dell’ex obiettivo dell’Inter

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta ed ex obiettivo dell’Inter, ha parlato a Sky dopo il pareggio con la Juventus.

Le sue parole: «Io so quello che posso fare e le mie qualità. Quando faccio errori che non sono da me mi arrabbio con me stesso. Sto trasformando questa rabbia in concentrazione e determinazione»

L'articolo Scamacca: «So quali sono le mie qualità, sto trasformando la rabbia che ho dentro in…» proviene da Inter News 24.

