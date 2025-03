“Scambio” a sorpresa con Pavlovic in Serie A, arrivano conferme: intreccio di mercato incredibile, tifosi increduli

“Scambio” a sorpresa con Pavlovic in Serie A, arrivano conferme. L’intreccio di mercato potrebbe portare a un cambio maglia inatteso.

Il futuro del Milan sarà plasmato da una serie di scelte decisive, ognuna delle quali avrà un impatto significativo. Una di queste riguarda il futuro di un rossonero, per il quale, secondo quanto trapela, la società gli avrebbe già comunicato che, a fronte di un’offerta da 30 milioni, potrà lasciare Milanello a giugno. Le grandi decisioni che attendono il club non si fermano però a questa cessione. Infatti, arrivano importanti novità anche sul fronte del nuovo Direttore Sportivo e allenatore, con la dirigenza che è al lavoro per definire i profili giusti per la ricostruzione della squadra.

La rivelazione di Pellegatti e uno scambio davvero sorprendente

Carlo Pellegatti ha svelato dettagli molto rilevanti riguardo alla scelta del nuovo Direttore Sportivo e dell’allenatore che prenderà il posto di Conceicao, annunciando come e quando queste nomine saranno ufficializzate. Una volta nominato il nuovo DS, il Milan sarà pronto a entrare nel vivo del mercato, con una prima ipotesi di scambio che potrebbe coinvolgere una big di Serie A. Il nome di Pavlovic sarebbe al centro di questa trattativa, un’operazione che potrebbe scuotere il mercato e dare il via alla fase di rinnovamento della rosa rossonera. I tifosi sono in attesa di conferme su queste novità.

“Scambio” a sorpresa con Pavlovic in Serie A, arrivano conferme

Il nome che circola con insistenza negli ambienti calcistici – riporta fichajes.net – è quello di , difensore colombiano del Bologna. Lucumì ha dimostrato durante la stagione corrente di essere un elemento di forza, in grado di rafforzare il reparto difensivo del Milan. La possibile partenza di Pavlovic dal club meneghino rende ancora più attuale l’ipotesi di un arrivo di Lucumì, per quello che – se confermato – potrebbe essere uno “scambio” decisamente forte soprattutto perché il giocatore è arrivato in rossonero solo un anno fa. Il Milan esprime chiaramente il proprio interesse per Lucumì, ma la trattativa non si presenta semplice. Oltre a dover affrontare la concorrenza di altre squadre interessate, i rossoneri dovranno convincere il Bologna a lasciar partire uno dei suoi difensori più promettenti. La politica di mercato del club felsineo non esclude la cessione dei propri talenti, tuttavia, verranno valutate con attenzione le offerte e le esigenze tecniche della squadra.

