Ancelotti al Milan a una condizione, circola una voce clamorosa: “l’indizio” di mercato che sta già facendo sognare i tifosi

Ancelotti al Milan a una condizione, circola una voce clamorosa. I dettagli che stanno emergendo fanno già sognare i tifosi.

Il Milan è sempre più focalizzato sulla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo e di un nuovo allenatore per avviare una vera e propria rivoluzione. Questa trasformazione passerà inevitabilmente anche dal mercato, e il nome di Sandro Tonali sarebbe stato ideale per il rilancio, ma le ultime indiscrezioni hanno gettato una doccia fredda sui tifosi, poiché la sua possibile destinazione lascia tutti di stucco. Tuttavia, la piazza rossonera potrebbe presto ravvivarsi, soprattutto dopo le ultime voci che coinvolgono Carlo Ancelotti e una particolare “richiesta” al Milan, che ha suscitato molta curiosità e speranza tra i tifosi.

Addio al Milan fissato a 30 milioni e la suggestione Ancelotti

Non solo acquisti, ma anche cessioni in Casa Milan. Il club avrebbe già comunicato a uno dei suoi giocatori che, per muoversi da Milanello, dovrà esserci una proposta da almeno 30 milioni, una scelta forte e decisa per gettare le basi del futuro. Tornando a Carlo Ancelotti e al suo possibile ritorno in rossonero, nelle ultime settimane è iniziata a circolare una voce che, pur essendo solo una suggestione, ha già fatto sognare i tifosi. Il leggendario allenatore potrebbe tornare per guidare la squadra verso un nuovo ciclo vincente, e l’idea entusiasma la piazza milanista.

Ancelotti al Milan a una condizione, circola una voce clamorosa

Tra le varie ipotesi circolate per la panchina rossonera, spiccano quelle legate a Max Allegri e Antonio Conte, attualmente in pole position. Tuttavia, si fa strada una suggestiva ipotesi romantica: il possibile ritorno di Carlo Ancelotti. Nonostante la necessità di soddisfare determinate condizioni, tra cui l’ingaggio di un attaccante di spicco, l’idea di rivedere Ancelotti alla guida del Milan stuzzica e non poco la fantasia dei tifosi e degli addetti ai lavori. Ancelotti, il celebre tecnico parmense, avrebbe posto – scrive SpazioMilan.it – come condizione imprescindibile per il suo ritorno la presenza in squadra di un attaccante di alto livello, capace di garantire un significativo apporto realizzativo. Il nome di Victor Osimhen sembra essere in cima ai desiderata, ma l’operazione si presenta alquanto complessa. Non stupirebbe, quindi, se la dirigenza rossonera decidesse di virare su alternative più concrete, come quella rappresentata dallo svedese Alexander Gyokeres. Attualmente in uscita dallo Sporting, Gyokeres potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rafforzare l’attacco milanista, offrendo garanzie sotto il profilo realizzativo.

