“30 milioni e puoi lasciare Milanello”, il Milan avverte così il rossonero: ecco la “decisione” del Club che spiazza tutti

“30 milioni e puoi lasciare Milanello”, il Milan avverte così il rossonero. La decisione sarebbe stata ormai presa e il prezzo fissato.

Il Milan ha colto l’occasione della sosta per iniziare a gettare le basi per la ricostruzione che partirà a fine stagione. Sebbene non ci siano ancora annunci ufficiali, Carlo Pellegatti ha già svelato alcuni dettagli, rivelando come e quando i tifosi rossoneri riceveranno notizie sul nuovo Direttore Sportivo e sul nuovo allenatore. Intanto, domenica il Milan è atteso dalla trasferta a Napoli, un ennesimo banco di prova per la rincorsa a un posto in Europa. La sfida al Maradona si preannuncia fondamentale per le ambizioni rossonere in campionato.

La voce su Tonali che fa male al cuore e una nuova sorpresa in arrivo

Tra le tante voci che attualmente gravitano attorno al Milan, una in particolare ha catturato l’attenzione dei tifosi: il possibile ritorno di Sandro Tonali in rossonero. La notizia aveva fatto sognare i tifosi milanisti, ma la scoperta della sua possibile prossima destinazione ha fatto calare il gelo su Casa Milan. La situazione, però, potrebbe riservare nuove sorprese da qui a giugno, con cambiamenti e decisioni che potrebbero stravolgere le attese. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa per capire quale sarà il futuro del centrocampista e quale direzione prenderà il mercato milanista.

Nonostante il suo contributo indiscusso, la permanenza di Saelemaekers nella capitale è tutt’altro che scontata. La Roma, infatti, non possiede diritti di riscatto sul giocatore, il che obbliga il club a negoziare separatamente con il Milan per assicurarsi una sua conferma. Queste trattative si preannunciano complesse, in particolare alla luce dei primi sondaggi di gennaio che hanno evidenziato divergenze significative tra le aspettative delle due società. Mentre la Roma auspicherebbe uno scambio alla pari tra Saelemaekers e Abraham, il Milan valuta il giovane belga tra i 25 e i 30 milioni di euro, mirando a massimizzare i guadagni dalla sua eventuale cessione. Le performance di Saelemaekers – aggiunge Calciomercato.com – non sono passate inosservate anche oltre i confini italiani, con club della Premier League come Leicester, West Ham e Nottingham Forest che hanno mostrato interesse per il giocatore. In particolare, il Forest, recentemente tornato alla carica, offre prospettive particolarmente seducenti, grazie alla sua solida posizione finanziaria e alla possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League.

