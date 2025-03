Ha presentato le dimissioni, fulmine a ciel sereno: l’ex rossonero si congeda a sorpresa, ecco l’annuncio

Ha presentato le dimissioni, fulmine a ciel sereno. L’annuncio rivela la decisione a sorpresa dell’ex rossonero.

Il futuro del Milan inizia finalmente a prendere forma e consistenza. Carlo Pellegatti ha rivelato alcuni segreti nascosti nelle segrete stanze di Via Aldo Rossi, svelando modalità e tempistica della nomina del nuovo Direttore Sportivo e allenatore del club. Le scelte cruciali per la squadra stanno per essere ufficializzate, ma nel frattempo c’è ancora da pensare alla trasferta a Napoli, che si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Milan è chiamato a una prova difficile, mentre la dirigenza è al lavoro per definire il futuro a lungo termine del club.

Le ultime su Napoli-Milan e le dimissioni inaspettate

Per la sfida contro gli azzurri di Antonio Conte, Conceicao starebbe valutando un vero e proprio ribaltone nell’undici titolare, con ben tre cambi significativi che stanno già facendo discutere i tifosi. Le ultime settimane sono state piene di voci su una possibile rivoluzione in Casa Milan, ma sembra che anche in FIGC si stiano vivendo momenti di forte cambiamento. L’ex rossonero ha spiazzato tutti con una decisione davvero forte, che potrebbe avere un impatto notevole sul futuro della nazionale e sulla sua relazione con il club. Il clima in casa rossonera e nella FIGC si preannuncia quindi particolarmente turbolento.

Ha presentato le dimissioni, fulmine a ciel sereno

Ad annunciare le dimissioni di Demetrio Albertini da Presidente del Settore Tecnico è stato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Quest’ultimo ha spiegato: “Demetrio ha concluso il suo progetto e ha deciso di rassegnare le sue dimissioni per non intralciare il lavoro futuro. Tuttavia, sarà mia cura coinvolgerlo, vista l’esperienza che ha maturato in questi anni, perché non possiamo permetterci di disperdere un’energia così effervescente”. La decisione di Albertini ha sorpreso molti, ma la sua esperienza continuerà ad essere valorizzata all’interno del sistema calcistico italiano.

Leggi l’articolo completo Ha presentato le dimissioni, fulmine a ciel sereno: l’ex rossonero si congeda a sorpresa, ecco l’annuncio, su Notizie Milan.