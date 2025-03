Tonali da sogno a “incubo” dei tifosi rossoneri: la sua prossima destinazione getta la piazza nello sconforto

Tonali da sogno a “incubo” dei tifosi rossoneri. Le ultime sull’ex rossonero non faranno piacere, soprattutto per la destinazione.

I tifosi del Milan sono in trepidante attesa di conoscere il nuovo Direttore Sportivo e, soprattutto, il nuovo allenatore. Dopo una stagione deludente, la piazza spera che i due nuovi profili siano autorevoli e capaci di riportare la squadra a lottare per obiettivi importanti. Carlo Pellegatti, a tal proposito, ha svelato alcuni retroscena, rivelando nomi e le possibili date in cui i loro arrivi potrebbero essere ufficializzati. Le sue dichiarazioni hanno suscitato grande interesse tra i tifosi, che ora si aspettano conferme concrete sulle scelte dirigenziali che segneranno il futuro del club.

Le scelte inattese per Napoli-Milan e la novità su Tonali

Il Milan sarà di scena domenica a Napoli per una sfida contro Antonio Conte dal sapore di amarcord, per quello che sarebbe potuto essere. Conceicao, intanto, è pronto a un nuovo ribaltone di formazione, con ben tre cambi inaspettati che potrebbero dividere i tifosi. Restando in tema amarcord, le ultime notizie su Sandro Tonali sono decisamente poco gradite ai tifosi rossoneri, che speravano in un suo ritorno. La situazione sembra destinata a far discutere, con il futuro del centrocampista che potrebbe prendere una piega inaspettata, alimentando ulteriori speculazioni sul mercato.

Tonali da sogno a “incubo” dei tifosi rossoneri

L’ampio apprezzamento di Sandro Tonali da parte del Barcellona emerge attraverso l’attento lavoro di Andrea Mancini, figura chiave nello staff tecnico del club catalano e già noto nel panorama calcistico per il suo ruolo presso la Sampdoria. Mancini, collaborando con Deco, ha messo Tonali nel mirino dei Blaugrana, supportando questa scelta con analisi dettagliate e report specifici sulla performance del giocatore. Sebbene non ci sia ancora una trattativa ufficiale con il Newcastle, club attualmente detentore del cartellino di Tonali, l’interesse del Barcellona si profila come una realtà tangibile, condivisa anche con l’entourage del giocatore. La convinzione di un suo possibile ritorno a vestire la maglia rossonera in futuro è forte, nonostante le complicate dinamiche di mercato. Un giorno tornerà, ma non è prossimo come poteva apparire fino a poco tempo fa. L’interesse del Barcellona e uno stipendio fuori portata per la Serie A, suggeriscono che dovrà passare ancora molto tempo per rivederlo al Milan.

