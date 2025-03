Pellegatti senza freni rivela tutto: nuovo DS e allenatore, ecco come e quando saranno ufficiali

Pellegatti senza freni rivela tutto. Le ultime news del Milan rivelate dal noto giornalista tifoso rossonero sul nuovo DS e allenatore.

Il futuro del Milan è ancora avvolto in una fitta nebbia, con molti nomi circolati ma senza certezze concrete. La società, però, è molto attiva e come spiega La Gazzetta dello Sport, avrebbe già in programma sei cessioni a giugno, un piano che potrebbe dividere la piazza rossonera. Oltre a questo, resta sempre vivo il tema della nomina del nuovo Direttore Sportivo e dell’allenatore che prenderà il posto di Conceição, con le scelte che potrebbero segnare un’importante svolta nella direzione del club. Il clima all’interno del Milan è teso, e le prossime mosse saranno cruciali per il futuro.

I tre cambi inattesi per Napoli-Milan e le rivelazioni di Carlo Pellegatti

Prima di tutto, però, il Milan dovrà concentrarsi sulla preparazione della trasferta di Napoli, una sfida al Maradona che si preannuncia cruciale per la corsa europea che la società si è prefissa in campionato. Conceição, infatti, si appresta a una nuova mini rivoluzione nell’undici titolare, con almeno tre cambi davvero inattesi che potrebbero sorprendere i tifosi. Carlo Pellegatti, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha svelato alcuni retroscena riguardo alle scelte che stanno attualmente passando sotto la lente di ingrandimento in casa rossonera, rivelando che ci sono decisioni ancora in fase di valutazione in via Aldo Rossi.

Pellegatti senza freni rivela tutto: nuovo DS e allenatore

Carlo Pellegatti ha svelato alcuni dettagli importanti durante la sua intervista a Tutti Convocati su Radio 24. Sul tema del Direttore Sportivo, ha spiegato: “Hanno iniziato ora il casting, io credo che la decisione non arriverà prima di fine aprile. Paratici, l’altro ieri, ha parlato a lungo con il Milan, ma ha anche la pressione del Tottenham che vuole una risposta“. Per quanto riguarda la panchina, Pellegatti ha rivelato che “Fabregas potrebbe interessare al Milan, ma deve capire se riesce a liberarsi e se si sente pronto. Non deve commettere l’errore di Thiago Motta: allenare al Milan, all’Inter o alla Juve è un altro sport”. Queste dichiarazioni confermano che il futuro del club è ancora incerto, con diverse opzioni in gioco.

