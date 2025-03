Conceicao ribalta il Milan per Napoli: tre cambi forti e inattesi di formazione che fanno già discutere

Conceicao ribalta il Milan per Napoli: tre cambi forti e inattesi di formazione.La Gazzetta dello Sport ha svelato le ultime a riguardo.

Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan si prepara ad affrontare la difficile trasferta di Napoli, un match che potrebbe rivelarsi cruciale per il prosieguo della stagione. Nel frattempo, i temi di mercato continuano a risuonare nell’ambiente rossonero, alimentando speculazioni e aspettative. L’ultima voce che sta facendo discutere riguarda la possibile cessione di un big della squadra, una mossa che sembrerebbe più che probabile, la quale permetterebbe al Milan potrebbe realizzare una plusvalenza record. Questa operazione che avrebbe un forte impatto sul futuro della rosa e sulle strategie del club.

Le sei cessioni a fine stagione e le ultime sulla trasferta del Maradona

A fine stagione, saranno numerosi i cambiamenti in Casa Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, Cardinale sarebbe propenso a cedere addirittura sei giocatori, con un netto rinnovamento della rosa. Tuttavia, prima di pensare al futuro, c’è ancora da concludere l’attuale stagione, e il prossimo match contro il Napoli si preannuncia decisivo. In vista della trasferta, Conceição promette una netta rivoluzione nell’undici titolare, con alcune scelte che già suscitano discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Le modifiche potrebbero avere un impatto importante sul finale di stagione e sulle prospettive per il prossimo anno.

Conceicao ribalta il Milan per Napoli: tre cambi forti e inattesi di formazione

Il Milan si presenterà allo stadio Diego Armando Maradona con una formazione che, nonostante qualche assenza, promette di mantenere alta la competitività. La squadra sarà priva di due giocatori: Emerson Royal, ancora in fase di recupero da un infortunio muscolare risalente a fine gennaio, e Yunus Musah, sospeso. Nonostante queste assenze – scrive La Gazzetta dello Sport – Conceição può contare su una rosa completa per il resto. Il modulo scelto dal tecnico portoghese, un 4-2-3-1, riflette una volontà di equilibrio tra difesa e attacco, con una predilezione per la fase offensiva data la presenza di tre trequartisti dietro l’unica punta. Mike Maignan sarà il custode della porta, con una difesa composta da Kyle Walker, Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Theo Hernández. In mediana, il ballottaggio vede Youssouf Fofana affiancato presumibilmente da Ruben Loftus-Cheek e Warren Bondo. Davanti, una linea di tre supportata da Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Rafael Leão alimenta le possibilità offensive della squadra. In attacco invece sarebbe vivo il ballottaggio Abraham-Gimenez, con il messicano non in perfette condizioni dopo la botta rimediata in Nazionale.

