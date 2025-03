Plusvalenza record per il Milan, senza Europa l’addio al big è certo: la mossa di Cardinale scatena i tifosi, piazza furiosa

Plusvalenza record per il Milan, senza Europa l’addio al big è certo. La scelte che la società potrebbe prendere a giugno divide la piazza.

Il futuro del Milan sta iniziando a prendere forma e le scelte che si profilano sono forti e particolarmente complesse. La rivoluzione che Cardinale e Furlani stanno preparando per giugno sarà completa e totale. Un indizio significativo arriva dalle ultime voci emerse sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, che svelano i sei nomi che potrebbero lasciare il club, alcuni dei quali sono molto amati dai tifosi. Ma le sorprese non finiscono qui: nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che aggiungono ulteriore suspense e incertezza, alimentando le speculazioni su cosa accadrà nel prossimo futuro rossonero.

Uno scenario da brividi al Milan e una cessione che fa rumore

I tifosi del Milan chiedono scelte forti che dimostrino la volontà di vincere, dopo una stagione che ha deluso le aspettative. Tuttavia, da quanto trapela, la situazione all’interno del club è ancora piuttosto esplosiva e si parla infatti di una vera e propria lotta di potere che sta scuotendo i vertici rossoneri, lasciando i tifosi senza parole. A preoccupare ancora di più è la voce che riguarda uno dei big della rosa, il cui possibile addio potrebbe portare al Milan una plusvalenza record. Questo scenario aggiunge ulteriore incertezza sul futuro della squadra e sulle mosse in vista del mercato.

Plusvalenza record per il Milan, senza Europa l’addio al big è certo

Al centro delle indiscrezioni – scrive La Gazzetta dello Sport – ci sono due pilastri della squadra, entrambi francesi, il cui futuro appare incerto in vista della prossima sessione di calciomercato. I contratti di Maignan e Hernández, infatti, giungeranno a scadenza nel giugno 2026, e le loro prestazioni recentemente non hanno pienamente soddisfatto le aspettative. Questa situazione pone il Milan di fronte a una scelta strategica: procedere con il rinnovo dei contratti o valutare eventuali cessioni. Per quanto riguarda il portiere Mike Maignan, sembrava esserci un accordo per il rinnovo a 5 milioni di euro netti a stagione, ma le sue recenti prestazioni sotto la norma e l’attesa per la nomina di un nuovo direttore sportivo hanno complicato la situazione. D’altra parte, il discorso si fa ancora più intricato per Theo Hernández, per cui i negoziati sul rinnovo sono fermi da tempo. Arrivato al Milan nel 2019, il costo del cartellino di Theo Hernández è stato ormai ammortizzato, il che significa che una sua eventuale cessione potrebbe tradursi in una significativa plusvalenza per il club. Sebbene il valore di mercato del giocatore possa non essere elevato come in passato, un addio potrebbe comunque garantire al Milan una notevole entrata economica.

